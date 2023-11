Sicurezza stradale, boom di controlli negli ultimi 6 mesi. Calano vittime e incidenti

ROMA – Più controlli in strada e pattuglie per la sicurezza stradale. Tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2023 i controlli con etilometro agli automobilisti registrano un +61,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Oltre 1,135 milionidi veicoli controllati pari al +3,3% e 1,3 milioni di violazioni accertate corrispondente al +20%. Meno morti e meno incidenti stradali nello stesso periodo: rispettivamente – 7,8% e – 9,5%.

Lo dicono i dati raccolti dal dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, insieme con gli uffici del Mit, che collaborano strettamente per la prevenzione e la sicurezza sulle strade. Il dicastero di Porta Pia ha stanziato 3 milioni per il triennio 2023/2025 per l’acquisto di attrezzature e dispositivi per implementare i controlli della Polizia stradale.

Oltre ad avviare una nuova campagna di sensibilizzazione che sarà pronta per i primi mesi del prossimo anno. Sul tema della sicurezza stradale i ministri Salvini, Piantedosi e Valditara avevano presentato un disegno di legge, in discussione in queste settimane al Parlamento, in cui si prevede un’azione congiunta per mettere in campo attività preventive, di sensibilizzazione dei giovani con corsi mirati, per la repressione dei reati con multe salate e sospensione della patente per le condotte a rischio, fino al cd. ergastolo della patente nei casi gravissimi.

Furgiuele (Lega) “‘importanti le iniziative di Salvini”

“La riduzione nell’ultimo anno degli incidenti e delle morti in strada rappresentano un dato significativo. Le iniziative poste in essere a tutti i livelli dal Mit, guidato da Matteo Salvini, si stanno rivelando utili ad invertire una tendenza drammatica“. Lo afferma, in una dichiarazione, il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Domenico Furgiuele. “L’aumento dei controlli, le risorse stanziate per fornire apparecchiature adeguate alle forze dell’ordine, la sensibilizzazione dei più giovani, insieme con il nuovo Codice della strada, che viene adeguato alla nuova mobilità dopo decenni – aggiunge Furgiuele – rappresentano interventi che dimostrano un cambio di passo su un tema delicato e che tocca tutti. Avanti così“.