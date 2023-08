Si tuffa nelle onde e scompare. Ritrovato dai vigili del fuoco di Reggio Calabria il corpo di un 17enne

RAGUSA – Il giovane, un 17enne tunisino, si era tuffato ieri pomeriggio nel mare di Scoglitti, nel Ragusano, ma era scomparso tra le onde. Immediate erano partite le ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco e la Guardia Costiera che hanno perlustrato la zona per tutto il pomeriggio di lunedì. Nella tarda serata di ieri, né le attività di ricerca dei sommozzatori del nucleo di Catania né quelle del velivolo della Guardia Costiera, che ha perlustrato lo specchio di mare in prossimità del porto di Scoglitti, avevano dato gli esiti sperati.

Questa mattina durante le nuove ricerche effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Reggio Calabria è stato avvistato il corpo senza vita del disperso. Il corpo è stato rinvenuto a circa 200 metri dalla battigia, nella zona di riviera di ponente. Gli specialisti dei Vigili del fuoco lo hanno quindi recuperato e consegnato alle Forze dell’ordine per avviare le procedure per il trasferimento della salma all’obitorio.