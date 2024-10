Sequestrata ad un imprenditore calabrese una villa del valore di quasi 4 milioni

CATANZARO – Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro ha dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, con cui è stato disposto il sequestro in via d’urgenza di un immobile di pregio, sito in Vittorio Veneto (Treviso), di proprietà di un soggetto originario di Petilia Policastro (Crotone).

Il provvedimento è stato emesso sulla base degli approfondimenti economico-patrimoniali coordinati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Dda ed eseguiti dagli specialisti della sezione misure di prevenzione – Gruppo investigazione criminalità organizzata (Gico) del nucleo di Polizia economico-finanziaria Catanzaro, con la collaborazione del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Venezia.

L’uomo – per quanto allo stato emerso – rientrerebbe nella categoria dei soggetti connotati da “pericolosità generica economico-finanziaria”, come previsto dal decreto legislativo n. 159/2011, atteso il suo coinvolgimento in svariate condotte delittuose di bancarotta fraudolenta, truffa e ricettazione, commesse nel periodo compreso tra l’anno 1996 e il 2021. L’immobile, quindi, sarebbe stato acquistato con i proventi illeciti, anche avuto riguardo alla sproporzione tra il suo valore pari a 3.800.000 di euro e gli esigui redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi dal proposto e dai suoi familiari. Per la convalida del provvedimento d’urgenza è stata fissata udienza dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione.