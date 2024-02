Sempre più rapine di Gratta e Vinci, assaltati a bar e tabacchi. Quelli rubati possono riscuotere le vincite?

COSENZA – Gratta e vinci oggetto del desiderio. Si sa, possono fare cambiare la vita dei giocatori e trasformare la loro vita. Dalle vincite milionarie a quelle minori, sono in tanti a tentare la fortuna grattando questo o quel tagliando. Ma sempre più spesso si registra un fenomeno preoccupante, ovvero quello dei furti all’interno di tabaccherie, bar e aree di servizio, di interi blocchetti. Molto spesso all’interno di intere serie rubate ci sono biglietti vincenti e i malviventi provano a riscuotere i premi.

Gratta e vinci, negli ultimi 5 giorni quattro rapine

I ladri assaltano gli esercizi commerciali con l’intento proprio di portare via i Gratta e Vinci. Dal 9 di febbraio, in tutta Italia, sono stati denunciati 4 furti in diverse zone d’Italia. Venerdì 9 febbraio, a Roma, i malviventi hanno divelto la serranda di un Bar e, dopo essersi introdotti nel locale, hanno rubato i soldi dal fondo cassa, tagliandi, una slot e uno sportello per le scommesse self service.

Due giorni dopo, a Cassino, malviventi in azione in una tabaccheria nella provincia di Frosinone. Modus operandi simile: dopo aver sfondato la saracinesca e la vetrata del locale hanno portato via un ingente quantitativo di stecche di sigarette e anche in questo caso i preziosi Gratta e Vinci. Tutto in pochi minuti. E in questo caso, non è la prima volta che la stessa attività viene presa di mira dai ladri.

Ieri è stata la volta dell’Umbria. In particolare un furto in una tabaccheria di Bastia Umbra, in provincia di Perugia. I ladri hanno tagliato la serranda per entrare nel locale. Una volta penetrati nell’esercizio commerciale, hanno portato via sigarette e i tagliandi. L’ultimo furto questa notte in Puglia. Una rapina a mano armata in un’area di servizio di Cerignola, in provincia di Foggia. Tre persone, incappucciate e armate, hanno fatto irruzione nel locale e hanno preso il denaro presente in cassa, sigarette e diversi blocchetti.

Cosa succede ai tagliandi rubati?

La domanda che in tanti si pongono è una sola: possono i ladri, in caso di tagliandi vincenti, riscuotere la vincita? La risposta è no, o quantomeno non è possibile se viene subito fatta una denuncia e il numero di serie finisce nella banca dati dei Monopoli di Stato dove vengono pubblicati gli elenchi dei biglietti oggetto di furto conseguentemente annullati. Per poter identificare i Gratta e Vinci oggetto di furto, in ogni elenco viene indicato il tipo di biglietto, il codice identificativo del pacco e il codice lotteria.

Se invece i pacchi di biglietti vengono rubati prima dell’arrivo ai punti vendita? Anche in questo caso vengono annullati. Questo significa che, nel caso in cui dovessero risultare vincenti, il proprietario non potrebbe procedere con la riscossione delle relative vincite.