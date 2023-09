«Sei il primo ‘ndranghetista italiano, devi morire». Minacce a Matteo Salvini

ROMA – “Devi morire mafioso del c…Parli male del Sud ma sei il primo camorrista e ‘ndranghetista italiano. Uomo di m…”. E ancora: “Rispondi infame. Tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria. Ciao fascista mafioso”. Sono le minacce giunte via social al leader della lega e vicepremier Matteo Salvini. E’ lo stesso Salvini che lo rende noto, postando una foto a testimonianza dell’accaduto. Minacce alle quali replica il ministro replica: “Paura? No. Querela? Sì”.

Minacce a Salvini, solidarietà dalla Lega

“Vergognose e inaccettabili le ennesime minacce di morte rivolte a Matteo Salvini, da troppo tempo bersaglio di insulti e diffamazioni. Ci aspettiamo una ferma condanna di questa nuova violenza verbale da parte di tutte le forze politiche, e un atto di responsabilità da parte di chi, anche tra i commentatori o gli oppositori, si sente libero di poter passare il segno con vergognosi attacchi personali alzando il tiro dello scontro”. Lo dichiarano i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.