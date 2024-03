Scuola: multe fino a 10mila euro per gli studenti che aggrediscono docenti e personale scolastico

ROMA – Introdurre una misura risarcitoria specifica per “il danno reputazionale” che le scuole ricevono dall’aggressione dei propri dipendenti. Rischiano una multa da 500 a 10mila euro quegli studenti che aggrediscono un docente, un dirigente scolastico o un membro del personale tecnico-amministrativo della scuola. E’ quanto prevede un emendamento depositato dal governo al Senato in commissione Cultura al Ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti.

Il testo dell’emendamento prevede infatti che «con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa».

«La sospensione condizionale della pena – si specifica – è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all’eventuale risarcimento del danno». Il termine per la presentazione dei sub-emendamenti alla proposta di modifica in commissione è fissato a martedì prossimo.

Si torna ai giudizi sintetici nella scuola primaria

Il Ddl prevede anche altre novità circa la valutazione del comportamento degli studenti prevede diverse novità mentre un precedente emendamento ha previsto, a partire dal prossimo anni il ritorno ai giudizi sintetici alla primaria come ottimo, distinto, buono, sufficiente e insufficiente per la valutazione alle elementari. L’obiettivo è quindi quello di eliminare termini come “avanzato” o “in via di prima acquisizione”, con giudizi comprensibili da famiglie e studenti.