Scossa di terremoto in Lucania. Epicentro a Muro Lucano, magnitudo 3.2

MURO LUCANO (PZ) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata nelle prime ore della mattina in Basilicata. L’epicentro è stato localizzato, dalla sala sismica dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel comune di Muro Lucano, comune che si trova ad una cinquantina di km a nord del capoluogo Potenza.

Il sisma è avvenuto alle 5.57 ad una profondità di soli 5 KM. Molte le persone che sono state svegliate dalla scossa avvertita anche in diverse zone della Campania, in particolare in provincia di Salerno e Avellino. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.