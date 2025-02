- Advertisement -

NAPOLI – Questa mattina il sistema di localizzazione automatica dell’INGV aveva diffuso una stima provvisoria relativa a un terremoto di magnitudo tra 4.6 e 5.1 nella zona di Latina risultata errata. “Questa notizia – come aveva evidenziato lo stesso INGV – è comparsa, per pochi minuti, sia sul sito terremoti.ingv.it, sia sull’App e sui canali Facebook e X INGVterremoti. La localizzazione automatica è risultata avere parametri ampiamente errati e, come accade in questi casi, non appena il personale della Sala di Sorveglianza Sismica dell’INGV lo ha verificato, ha rettificato la soluzione, eliminandola dai database e quindi anche dal sito terremoti.ingv.it, dall’App e dai canali social”.

Ma nel pomeriggio un nuovo errore ha fatto sussultare diverse persone, e non per una scossa di terremoto. Un sima, avvenuto alle 18:46 ad una profondità di 1 km nell’area dei Campi Flegrei, dove da ieri si susseguono delle scosse (le due più forti di magnitudo 3.9), ha visto l’INGV riportare inizialmente una magnitudo di 9.0 e riportata subito dalle applicazioni che utilizzano i dati di INGV e canali social. Dato corretto poco dopo con la magnitudo di 0.9. Diversi i commenti degli utenti tra chi l’ha presa con ironia “Con una Magnitudo 9 si sposta l’asse terrestre” e chi ha avuto davvero un attimo paura “Quando mi è arrivata la notifica sull’app mi è preso un colpo“.