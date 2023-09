Sciopero dei treni in Francia, disagi per pellegrini diretti a Lourdes dalla Calabria

ROMA – Sciopero dei treni in Francia e molti pellegrini che sono diretti a Lourdes avranno grossi problemi nel transito al confine. Proprio per questo l’associazione Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) nel pomeriggio alla stazione di Taggia (Imperia), trasborderà i soci viaggiatori sui pullman, organizzati per consentire loro di arrivare a Lourdes. Sono due i treni previsti in transito, il primo nel pomeriggio dalla Sicilia e, nel corso della notte, dalla Calabria.

Le forze dell’ordine, insieme alla Protezione Civile, all’Unitalsi, saranno impegnati a spostare circa 500 persone su ogni treno, sui mezzi stradali, che poi proseguiranno il viaggio.

“Un impegno straordinario per i volontari dell’Unitalsi, che avverrà a Taggia, stazione con più spazi e con la possibilità di manovra decisamente più ampia. I malati e i loro accompagnatori – riferisce l’organizzazione -, che viaggiano alla volta di Lourdes, troveranno spazio su una serie di pullman della Società Vita, circa 17 che, una volta riempiti, saliranno in autostrada per proseguire il viaggio verso Lourdes. I treni, invece, una volta che terminerà lo stato di agitazione delle ferrovie francesi, proseguiranno il viaggio vuoti, per raggiungere la città del Santuario, in modo da poter riportare i passeggeri nelle loro città di origine, terminato il pellegrinaggio”.