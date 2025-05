Scende ancora il prezzo della benzina. Giù la verde, Diesel al self ai minimi dal 2022

- Advertisement -

COSENZA – Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati rilevati alle 8 di ieri mattina e comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, su circa 18mila impianti la benzina self service è scambiata a a 1,705 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,707, pompe bianche 1,700), mentre il diesel self service è venduto a 1,598 euro al litro (-4, compagnie 1,602, pompe bianche 1,590) ai minimi dal 9 gennaio 2022.

La benzina in modalità servito è venduta a 1,849 euro al litro (-3, compagnie 1,889, pompe bianche 1,771), il diesel servito a 1,743 euro al litro (-3, compagnie 1,785, pompe bianche 1,661). Il Gpl servito è scambiato a 0,731 euro al litro (-1, compagnie 0,741, pompe bianche 0,720), il metano servito a 1,476 euro al kg (-5, compagnie 1,476, pompe bianche 1,477), il Gnl a 1,382 euro al kg (-4, compagnie 1,386 euro al kg, pompe bianche 1,378 euro al kg).

Questi invece i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,800 euro al litro (servito 2,069), gasolio self service 1,703 euro al litro (servito 1,981), Gpl 0,855 euro al litro, metano 1,527 euro al kg, Gnl 1,479 euro/kg.