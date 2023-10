Scandalo Giambruno, Meloni lascia il compagno sui social: «la nostra relazione finisce qui»

ROMA – Bufera in casa del premier Giorgia Meloni, dopo alcuni fuorionda del compagno Andrea Giambruno – giornalista e conduttore della trasmissione di Rete4 Diario del Giorno – trasmessi da Striscia la Notizia. Video che hanno sollevato polemiche dopo che il conduttore è stato ripreso mentre si rivolge con parolacce agli autori del programma per poi fare il ‘provolone’ con Viviana Guglielmi, la giornalista con lui in studio. In un secondo video il giornalista, lontane dalle inquadrature, sembra più esplicito con un’altra collega, con riferimenti sessuali.

Meloni: “la mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui”

Domenica 22 ottobre sarà passato un anno esatto dall’insediamento del governo di Giorgia Meloni. Una celebrazione che sembra passare oggi in secondo piano con lo scandalo dei fuori onda del compagno (ormai ex) del premier.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”. Così scrive il premier Giorgia Meloni con un post sui social dalla propria pagina istituzionale.

“Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi – conclude la presidente del consiglio – colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

I video scandalo di Andrea Giambruno

In un primo video di un fuorionda Andrea Giambruno esalta il suo ciuffo (“e non rompessero il cazz*, il almeno i capelli ce li ho, ho 42 anni e i capelli ce li ho) ed è ammiccante con Viviana Guglielmi, la giornalista con lui in studio. In un secondo servizio, andato in onda proprio ieri sera, 19 ottrobre, Giambruno chiede a una donna (fuori inquadratura): “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?” – chiede Giambruno a una collega in un audio fuorionda – “Come amore? Lo sai che io e … (il nome non è stato fatto) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con…”.