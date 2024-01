Save The Children lancia ‘AltaVoce Academy’, percorso formativo gratuito per ragazzi

ROMA – Per incentivare l’attivismo giovanile, Save the Children, insieme a Cittadinanzattiva e Agesci, con la partnership accademica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, di Edulia Treccani e quella tecnica di WeSchool, promuove AltaVoce Academy, un percorso formativo completamente gratuito e aperto a tutti i ragazzi fra i 16 e i 23 anni per apprendere strumenti e principi della cittadinanza attiva e della partecipazione civica.

L’obiettivo è favorire “la formazione di ragazzi e ragazze impegnati nella difesa, nella promozione e nello sviluppo dei diritti e nella salvaguardia dei beni comuni del proprio territorio, coinvolti e partecipi nella costruzione di comunità attive e in grado di incentivare alleanze e sviluppare iniziative e azioni concrete di cambiamento”.

AltaVoce Academy si articola in un percorso complessivo di oltre 100 ore, con un corso base che si svolgerà dal 15 marzo al 15 giugno, un summer camp residenziale conclusivo a luglio e percorsi di specializzazione tematici da ottobre a dicembre. Tutor specificamente formati assisteranno e aiuteranno nelle attività laboratoriali e nella fruizione di tutti i contenuti del corso.

Per la prima edizione del 2024 i posti disponibili sono 300 e le iscrizioni si sono appena aperte, la selezione avverrà sulla base delle motivazioni e delle esperienze vissute. AltaVoce Academy ha un focus territoriale, con moduli on line e laboratori in presenza in 6 città da Nord a Sud: Udine, Torino, Prato, Roma, Napoli, Reggio Calabria, ma l’iscrizione è aperta a giovani di qualunque regione italiana. I partecipanti acquisiranno competenze su leadership, comunicazione, public speaking, campaigning e fundraising; esploreranno gli strumenti dell’attivismo digitale e della mappatura dei territori.

Il percorso inoltre permetterà di affinare il pensiero critico, ampliando la conoscenza sulle dinamiche istituzionali e sulla lobby civica e promuovendo la leadership. Tra le tematiche che saranno approfondite ci saranno i modelli di amministrazione condivisa, la difesa e condivisione dei beni comuni e il principio della sussidiarietà. Il percorso di formazione sarà prevalentemente on line, con lezioni a distanza e live streaming, case histories e lezioni magistrali di esperti e testimonial, ma ci saranno anche esercitazioni e laboratori in presenza realizzati nelle 6 regioni italiane, con il contributo dei partner territoriali GetUp, Agape, Asai, Cieli Aperti, Cittadinanzattiva Campania, Acmos. Concluderà l’esperienza un summer camp di due giorni, cui seguirà la possibilità di iscriversi a corsi di specializzazione tematici.