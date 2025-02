Sanremo 2025, Brunori ironizza «mi spiace per l’Eurovision,con la mia fisicità potevo portare outfit importanti»

- Advertisement -

SANREMO – La Sala Stampa Ariston Roof ospita l’ultima conferenza stampa del 75° Festival con i tre artisti saliti sul podio: Olly, Corsi e Brunori. Olly ha vinto e “vola” all’Eurovision, ma il cantante su questo afferma: «Sono arrivato senza aspettative al festival davvero e poi ho vinto, è stato tutto molto veloce. Se avrò del tempo per decidere lo prendo per decidere se partecipare all’Eurovision». Un podio al maschile quello della 75^ edizione del Festival di Sanremo sul quale Olly sottolinea «che ovviamente è innegabile; ci sono state tantissime cantanti in gara molto brave. Fortunatamente, parlando di musica, non ci sarà soltanto la settimana del Festival per decretare quali canzoni andranno. Adesso finalmente le canzoni possono andare nei porti dove devono arrivare. Ci sono stati tantissimi talenti, al di là del genere». Lucio Corsi su questo aspetto dichiara «bisogna fare attenzione» a questa cosa. Bisogna far sì che il mondo diventi più giusto anche sul versante femminile. E poi Brunori «posso solo dire che in questo podio è rappresentato un mondo maschile non patriarcale». Olly ha anche ricevuto l’endorsment da Vasco Rossi: «Mi ha fatto saltare dalla sedia; nel momento in cui è stato annunciato che ero il vincitore ero sotto shock, come mi succede; entro in para per queste cose. Non sembravo contento. Nel momento in cui ho visto che Vasco mi ha fatto i complimenti ho ritoccato la realtà. Ho detto: ‘Wow è successo’».

Il vincitore di Sanremo poi, si complimenta con Lucio Corsi e Brunori sas «Non mi aspettavo questo risultato. Prima di arrivare su questo palco… sono tanti anni che scrivo. Chi mi conosce sa la verità che porto del mio mondo, ma ricevere ancora più amore qui è stata una grandissima scoperta. La serata più emozionante è stata quella di giovedì, quando sono sceso tra i pubblico che mi ha dato calore. Io faccio musica per le persone… Citando Lucio, quando c’è la quadridimensionalità con il contatto energico con le persone è molto bello…». E ha continuato: «Siamo tre cantautori che portiamo le nostre storie, che portiamo anche le storie di altri… poco importa di chi sia, l’importante è che il pubblico si riconosca in esse. Siamo sì outsider, ma io sono quello con meno esperienza: sono 6/7 anni che scrivo e che pubblico.. è un lavoro di tanto tempo, di tante persone. Siamo tre cantautori e non ce l’ho con chi interpreta, perché io sono anche autore per altri…».

Brunori Sas in una breve apparizione ringrazia tutti i protagonisti del Festival: «Sono sorpreso ero venuto solo per portare il mio mondo, una lettera destinata a chi ha rivoluzionato la mia esistenza ed è stato bellissimo vedere che è stata apprezzata. Non avevo una precisa aspettativa ed è accaduto una cosa bellissima. Sono molto contento». E poci scherza: «Mi spiace per l’Eurovision perché con la mia fisicità potevo portare outfit importanti». E continua: «Bello perché un podio di tutti giovanissimi»

Carlo Conti: «fischi per voto? Fanno parte del dna del festival»

«Vi faccio notare che insieme ai fischi – ha dichiarato il direttore artistico Carlo Conti nel corso della conferenza stampa finale del festival di Sanremo – ci sono stati anche boati e applausi quando ho lanciato il televoto per la cinquina finale. Il festival ha dimostrato che questo fa un po’ parte del dna del festival di Sanremo». «Secondo me il Festival è il Festival ed è baudiano, credo che alla fine gira e gira sia una messa cantata in cui si possono inserire chitarra elettrica o altro ma è un meraviglioso rito collettivo. Ci ha insegnato Pippo Baudo a farlo e spero sia stato un festival baudiano». Cosa cambierebbe nel prossimo Festival? A questa domanda Carlo Conti risponde sui “tempi”: «Ieri sera abbiamo finito troppo tardi e per me bisogna finire prima. L’altra è qualcosa che ho sperimentato, mi piacerebbe dare solo le prime dieci posizioni e non tutto il resto». Poi l’annuncio per il 2026, ci sarà ancora lui? Conti risponde: «L’azienda mi ha chiesto di dedicarmi al Festival per due anni, ho accetato come direttore artistico e deciderò cosa fare strada facendo.