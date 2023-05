Sanità: in 10 anni tagliati 103 Pronto Soccorso, in Calabria 27 minuti per un’ambulanza

ROMA – “Negli ultimi 10 anni c’è stata una riduzione costante delle strutture di emergenza: si conta un taglio di 61 dipartimenti di emergenza, 103 pronto soccorso, 10 pronto soccorso pediatrici e 35 centri di rianimazione“. Anche rispetto alla tempestività nell’arrivo dei mezzi di soccorso, la situazione è peggiorata: in Calabria in cui il mezzo di soccorso arriva mediamente in 27 minuti, Basilicata 29 minuti e Sardegna 30 minuti, quando la media nazionale è di 20 minuti”.

Sono le urgenze sanità che Cittadinanzattiva fotografa nel Rapporto civico sulla salute 2023, presentato lo scorso 11 maggio al Ministero della Salute. Il Rapporto civico sulla salute, integra i dati provenienti dalle 14.272 segnalazioni dei cittadini, giunte nel corso del 2022 a Cittadinanzattiva, con dati provenienti da fonti istituzionali, accademici o della ricerca.

Attese e pronto soccorso affollati

Le segnalazioni più ricorrenti nell’area dell’emergenza e urgenza riguardano: eccessiva attesa per il triage (19%) pronto soccorso affollato (15%). Terminata l’emergenza pandemica, i cittadini si trovano a fare i conti, più di prima, con pronto soccorso allo stremo, carenza di medici e deserti sanitari. A causa delle liste d’attesa il ricorso alla spesa privata aumenta e l’attesa per molti si trasforma in rinuncia: a crescere rispetto al 2021, sono soprattutto le segnalazioni per il mancato accesso alle prestazioni (+5,8%).

Altra urgenza è quella del personale sanitario: i dati di una nuova indagine su 10mila professionisti mostrano che il 40% dichiara di avere carichi di lavoro insostenibili e uno su tre, non riesce a bilanciare i tempi lavorativi con quelli della vita privata. Aumentano, infine, le segnalazioni in tema di salute mentale: il 28% denuncia una situazione ormai diventata insostenibile a livello familiare e il 17% la carenza di figure sanitarie sul territorio. Per superare l’Urgenza in Sanità Cittadinanzattiva lancia un Manifesto con una petizione su Change.org, mentre alle 14 ci sarà un flash mob davanti al Ministero per manifestare le urgenze sanitarie dei loro territori.