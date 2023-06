Salvini propone un aumento del limite di velocità: «su alcune tratte valutiamo oltre 130km»

ROMA – “I concessionari autostradali stanno studiando” su quale tratte autostradali si potrà andare oltre i 130km/h. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Assarmatori. “Laddove c’è un ridotto tasso di incidenti, ci sono alcuni tratti autostradali sostanzialmente a tasso di incidentalità pari allo zero, si potrà, se la norma lo consentirà, superare i 130km/h come in tanti paesi europei”, ha spiegato il ministro.

Salvini: “Su alcune tratte valutiamo superamento dei 130 km/h”

Salvini ha sottolineato che le tratte sulle quali si potrebbe ipotizzare un aumento dei limiti di velocità è quello della Milano Laghi. “Non direttamente nel disegno di legge che porterò giovedì in Consiglio dei ministri – ha detto – stiamo valutando con alcuni concessionari autostradali a cui ho chiesto uno studio sull’incidentalità nelle varie ore del giorno e della notte.

Io sono convinto che in alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero soprattutto in alcuni orari laddove ci sono tre, quattro o addirittura sulla Milano laghi ci saranno cinque corsie, prevedere anche un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari come in altri paesi europei possa essere assolutamente preso in considerazione”.