ROMA – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato al Mit il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“È stata l’occasione per fare il punto sulle importanti infrastrutture calabresi, in particolare la Ss 106 Jonica e la A2. Si è anche parlato dei prossimi passi delle istituzioni locali relativamente al Ponte sullo Stretto”. E’ quanto si legge in una nota del Mit.