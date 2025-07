Rottamazione-quater, si avvicina la scadenza: data, pagamenti ed info utili

- Advertisement -

COSENZA – Si avvicina la prossima scadenza per i pagamenti della Rottamazione-quater delle cartelle fissata per il 31 luglio, termine ultimo per il versamento sia della nona rata per i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, sia della prima o unica rata per i riammessi alla definizione agevolata che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile.

Per chi è chiamato a pagare trova i moduli di pagamento all’interno deella comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione che è disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Si tratta di una scadenza non rimandabile. In caso di mancato pagamento, oppure effettuato oltre il termine ultimo, o ancora per il versamento di importi parziali, il contribuente perde i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno così considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Si può pagare, al massimo, entro il 5 agosto 2025, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge.

Come pagare le somme dovute

Per versare le somme dovute è possibile effettuare i versamenti in tanti modi diversi: si uò pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, presso gli sportelli bancomat (ATM) abilitati, oppure utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento che afferiscono al circuito pagoPa.

Si può usare anche il sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o l’App Equiclick. Non decadono i metodi tradizionali. I contribuenti potranno recarsi anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione che non necessita di redenziali di accesso, consente di pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione delle somme dovute e di richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati.