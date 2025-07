Roma: violentissima esplosione in un distributore di carburanti, 21 feriti anche tra i soccorritori

- Advertisement -

ROMA – Una violentissima esplosione ha coinvolto un distributore di gas e benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, a Roma, e ha provocato almeno 21 feriti, nessun i gravi condizioni. Tra loro ci sono anche alcuni poliziotti e vigili del fuoco L’esplosione ha provocato un fortissimo boato sentito in molti quartieri della città e si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l’incidente avvenuto poco dopo le 8:00, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione.

Due le esplosioni, la seconda la più violenta e – a quanto si apprende – i primi soccorsi erano stati chiamati per un incidente avvenuto nei pressi dell’area poco prima: un camion aveva urtato una conduttura, ma non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due episodi. Alcuni cittadini avevano intanto segnalato un forte odore di gas.

I carabinieri intervenuti hanno evacuato l’area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi, condotto all’ospedale Vannini. Anche un carabiniere del Nucleo Radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito.

La deflagrazione ha provocato danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore. Sarebbero rimasti feriti anche alcuni passanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è messa in contatto con il sindaco Roberto Gualtieri e con il sottosegretario Alfredo Mantovano, rimanendo costantemente informata sulla situazione.

“Un boato fortissimo, sembrava un attentato”

“Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato“. Così Paola, abitante di un condominio di via dei Gordiani descrive gli attimi di paura provati stamani subito dopo l’esplosione. “Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terremoto, non capivamo. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione”, dice Francesco, inquilino di uno stabile accanto. “Mia madre ha un taglio sulla gamba, i vetri delle finestre si sono frantumati“, racconta Claudia. Roberta racconta di essere andata via “in ciabatte” da casa, “sembrava un attentato”, dice. Mentre Alessandro racconta di “pezzi di legno volati in casa”. Diversi residenti della zona dicono di aver visto “persone ricoperte dai vetri in strada”.