Ristoratore calabrese muore a 58 anni dopo una caduta nel suo locale

MILANO – La tragedia è avvenuta a Milano. Antonio Maruca, originario di San Pietro Apostolo, centro del catanzarese, è deceduto dopo aver battuto violentemente la testa mentre era nella sua trattoria. Secondo quanto emerso il ristoratore di 58 anni, titolare della trattoria “Acquasala“ affacciata sul Naviglio a Milano, è caduto da un trabattello, mentre fissava dei pannelli di insonorizzazione sul soffitto.

E’ morto sul colpo dopo aver sbattuto violentemente la testa. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri anche se non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente. I funerali si terranno a San Pietro Aspostolo dove la comunità si è stretta intorno alla famiglia di Maruca.