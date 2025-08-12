HomeItalia

Rifiuti gettati dall’auto: è tolleranza zero. Multe fino a 18 mila euro

Con la modifica del Codice della strada gli incivili che abbandonano i rifiuti rischiano pesanti sanzioni, con una severità senza precedenti, arrivando anche all'arresto. Gli agenti possono avvalersi dei sistemi di videosorveglianza per risalire ai colpevoli

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – È tolleranza zero per chi lancia o lascia rifiuti in strada dai propri veicoli. È questa la novità a seguito del decreto legge 116 dell’8 agosto entrato in vigore da sabato 9 che introduce pesanti sanzioni, con una severità senza precedenti, arrivando anche all’arresto, per chi abbandona i rifiuti in strada.

Vita difficile, dunque, per gli incivili grazie all’uso delle telecamere, di qualsiasi tipo ed entità, che potranno essere visionate dagli agenti come prova dell’atto per notificare la sanzione che arriva direttamente a casa, anche a distanza di alcuni giorni dal fatto commesso. La stretta questa volta è feroce e punta a punire cittadini ma anche aziende che usano i propri veicoli per smaltire in modo illecito i rifiuti.

“Si tratta di un passo avanti fondamentale nella lotta contro una delle pratiche più vergognose e dannose per il nostro ambiente e la nostra comunità – ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free Onlus – L’incremento delle sanzioni deve funzionare da deterrente reale: ci aspettiamo che i trasgressori non restino impuniti ma vengano perseguiti, così da lanciare un messaggio chiaro a tutti e porre fine a questo malcostume”.

Rifiuti gettati dalla auto: le sanzioni inasprite fino l’arresto

Prima per poter agire e punire chi gettava rifiuti dal finestrino del proprio mezzo era necessario che le forze dell’ordine fossero sul posto e intervenissero nell’immediato. Ora questa restrizione non c’è più. Con la modifica del Codice della strada gli agenti possono visionare i sistemi di videosorveglianza, anche privati, per individuare gli incivili. In questo modo identificare la targa del mezzo e risalire al proprietario attraverso la banca dati della Motorizzazione è facile ed immediato e la sanzione viene notificata direttamente a casa del trasgressore.

Le sanzioni sono molto alte e arrivano fino a 18 mila euro, con situazioni nelle quali può scattare anche l’arresto con una pena che va da sei mesi fino a sette anni nei casi più gravi, soprattutto se i rifiuti vengono lasciati in aree protette comportando un concreto pericolo non solo per l’ambiente ma anche per le persone.

Non si tratta dunque solo di un illecito amministrativo, in molti casi si può sfociare anche nel penale. Le forze dell’ordine, in base al caso, possono arrestare il colpevole entro 48 ore dall’accertamento del fatto, anche basandosi solo sulle immagini video.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Unical truffa

Unical, la falsa email sul pagamento delle tasse: «È una truffa»

Università
RENDE - L'Università della Calabria tramite i suoi profili social ha messo in guardia tutti coloro che nelle ultime ore stanno ricevendo email su...

Chirurgia robotica, la Calabria ha già dei primati ma pochi conoscono e citano

Calabria
COSENZA - Candida Tucci, presidente della filiera Salute di CONFAPI Calabria, in una nota, ha voluto portare a conoscenza dell'eccellenza calabrese sul fronte della...
Tartaruga-caretta-caretta

Tartaruga Caretta caretta in difficoltà, tratta in salvo dalla Guardia costiera

Calabria
CROTONE - Era in difficoltà natatorie ed è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera di Crotone. Così una grossa tartaruga marina Caretta caretta...
Treni_Gallo_Oliverio

Gallo: «Oliverio sbaglia, 27 nuovi treni in Calabria grazie a Occhiuto, nel 2026 altri...

Calabria
COSENZA - "Sui 27 nuovi treni l'ex governatore Mario Oliverio attacca in modo immotivato il presidente Roberto Occhiuto, ma prende un clamoroso abbaglio. Il...
controlli-Cosenza

Cosenza, controlli a tutto campo: chiuso locale. Tre denunce tra truffe e atti persecutori

Area Urbana
COSENZA - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel Capoluogo e nella Provincia, disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Chiuso...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36944Area Urbana22220Provincia19725Italia7982Sport3836Tirreno2856Università1446
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Unical truffa
Università

Unical, la falsa email sul pagamento delle tasse: «È una truffa»

RENDE - L'Università della Calabria tramite i suoi profili social ha messo in guardia tutti coloro che nelle ultime ore stanno ricevendo email su...
Calabria

Chirurgia robotica, la Calabria ha già dei primati ma pochi conoscono...

COSENZA - Candida Tucci, presidente della filiera Salute di CONFAPI Calabria, in una nota, ha voluto portare a conoscenza dell'eccellenza calabrese sul fronte della...
Tartaruga-caretta-caretta
Calabria

Tartaruga Caretta caretta in difficoltà, tratta in salvo dalla Guardia costiera

CROTONE - Era in difficoltà natatorie ed è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera di Crotone. Così una grossa tartaruga marina Caretta caretta...
Area Urbana

Cosenza, l’associazione La Kasbah rischia di rimanere senza sede. La ReSST...

COSENZA - La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST), di cui Medici Senza Frontiere (MSF) fa parte, si appella...
Tirreno

Intossicazione da botulino, all’origine più alimenti contaminati: probabile l’uso di un...

PAOLA (CS) - Continuano le indagini sul focalaio di intossicazioni da botulino che sono avvenute a Diamante negli scorsi giorni. All'origine dell'intossicazione che ha...
Arresto stalking
Calabria

Viola prima il divieto di avvicinamento e poi i domiciliari per...

VIBO VALENTIA - È finito in carcere per aver violato diverse volte le misure attuate nei suoi confronti. Si tratta di un uomo sottoposto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA