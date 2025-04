Prostitute ed escort? Adesso hanno un loro codice del fisco per pagare le tasse

- Advertisement -

COSENZA – La prostituzione e le attività di escort hanno un proprio codice del fisco, meglio noto come Ateco. È quanto risulta dalla nuova classificazione Ateco 2025 sviluppata dall’Istat, in vigore da gennaio e che ha iniziato ad essere utilizzata dall’1 aprile. Il codice Ateco è un sistema di classificazione utilizzato per identificare in modo univoco le attività economiche delle imprese e dei liberi professionisti.

La nuova classificazione dell’Istat include una serie di attività collegate alla prostituzione, tra cui la «fornitura di servizi sessuali» e di «organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione». Alla divisione 96, che – spiegava l’Istat nel comunicato sui nuovi codici diffuso a dicembre – “è stata completamente ristrutturata prevedendo nuovi gruppi e nuove classi”, spunta il codice 96.99.92 relativo ai ‘Servizi di incontro ed eventi simili’, che ricomprende: “attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali; fornitura o organizzazione di servizi sessuali ma anche organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione; organizzazione di incontri e altre attività di speed networking”. La prostituzione in se non è illegale in Italia lo è invece lo sfruttamento come stabilito anche da una sentenza della Cassazione. Deve essere svolta volontariamente da una persona adulta, con capacità di intendere e di volere, senza alcun “rapporto di subordinazione”.