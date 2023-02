Primarie del Partito Democratico, ha vinto Elly Schlein

ROMA – Elly Schlein ha vinto le primarie del Pd battendo il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Con l’80% dei voti scrutinati Schlein ha ottenuto il 53,8% delle preferenze mentre Bonaccini il 46,2%. La candidata ha vinto a Roma, Milano, Napoli e Bologna, ma anche in Liguria, ed è risultata avanti sull’avversario in 14 regioni. “Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione” le prime parole di Schlein: “Il popolo democratico è vivo e è pronto a rialzarsi, con un mandato chiaro a cambiare”. Stefano Bonaccini ha mandato “un applauso a Elly Schlein”. “L’ho sentita – ha dichiarato – e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano”.

“Lavoreremo su questa fiducia, è un mandato chiaro per cambiare”, dice la nuova segretaria del Pd nella prima dichiarazione, evidenziando la priorità di “ricostruire fiducia e credibilità che si è spezzata in questi anni. Non tradire mai la fiducia del popolo è la più grande responsabilità”. “Saremo un bel problema per il governo e per Giorgia Meloni, perchè adesso il nostro impegno è quello per organizzare l’opposizione nel Parlamento e nel Paese. A Stefano Bonaccini voglio mandare un messaggio caloroso e un ringraziamento per il livello sempre alto del confronto. Voglio ringraziare Enrico Letta. L’ho sentito, domani ci organizzeremo per il passaggio delle consegne”, dice ancora. “Da al lavoro tutti insieme nell’interesse del Paese. Il mio impegno è quello per essere la segretaria di tutti”.

“Le priorità sono il contrasto a ogni forma di disuguaglianza, il diritto a un lavoro dignitoso, la necessità di affrontare con massima urgenza l’emergenza climatica. Dobbiamo ricostruire fiducia là dove s’è spezzata. “E dobbiamo iniziare difendendo la dignità del lavoro; la scuola pubblica, nel momento in cui il governo tace di fronte ad aggressioni squadriste davanti alle scuole. Faremo le barricate contro ogni taglio della sanità pubblica, universalistica. Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica, accanto a quella sociale. Lavoreremo per una vera, profonda conversione ecologica” e “non ci daremo pace finché non avremo posto un limite alla precarietà”.