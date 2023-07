Prezzi dei voli alle stelle, il Governo convoca le compagnie. Codacons: «pronti a denunciare»

COSENZA – Sui prezzi dei voli alle stelle e per capire cosa sta determinando il caro prezzi nel nostro Paese, si muove il Governo. Il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha convocato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principali compagnie aeree che effettuano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari. Gli incontri, spiega una nota del Mimit, consentiranno di analizzare le dinamiche dei prezzi dei biglietti e saranno propedeutici all’immediata convocazione di una commissione di allerta rapida sul caro-voli.

Sul caso del caro-voli interviene anche il Codacons, che ha già ottenuto dall’Antitrust l’apertura di una istruttoria sui costi eccessivi dei voli da e per la Sicilia, ricorda l’associazione a tutela dei consumatori. “Fa bene il governo a convocare le compagnie aeree per verificare cosa sta succedendo sul fronte dei prezzi dei voli – afferma il presidente Carlo Rienzi – Da mesi stiamo infatti denunciando come le tariffe nel settore aereo siano totalmente fuori controllo, e proprio grazie a un esposto presentato dal Codacons pochi mesi fa l’Antitrust ha deciso di accendere un faro sui prezzi dei voli per la Sicilia allo scopo di accertare possibili cartelli da parte degli operatori aerei”.

“Riteniamo che l‘andamento al rialzo delle tariffe nel settore del trasporto aereo non sia assolutamente giustificato e rappresenti un enorme danno per i cittadini soprattutto nel periodo delle partenze estive, quando cioè aumentano gli spostamenti degli italiani per mete nazionali ed estere – prosegue Rienzi – per tale motivo se i listini dei voli non caleranno immediatamente presenteremo una nuova denuncia all’Antitrust e alle procure della Repubblica di tutta Italia chiedendo di accertare l’operato della compagnie aeree sul nostro territorio, alla luce di possibili manovre speculative, aggiotaggio, e cartelli anticoncorrenza”.