Prende 5 in latino, la mamma per punizione abbandona la figlia in strada: denunciata

ROMA – Un 5 in latino, l’ira della mamma che costringe la figlia 16enne a scendere dall’auto mentre stanno percorrendo il Grande Raccordo Anulare di Roma. La mamma va via e lascia la 16enne in strada da sola. A raccontare l’episodio è stato il sindacato unitario lavoratori polizia locale (Sulpl). “Ora basta scendi dalla macchina”, le ha gridato la madre al dopo un litigio per quell’insufficienza non recuperabile a pochi giorni dalla fine della scuola. A soccorrerla la ragazzina una pattuglia del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che ha trovato la giovanissima camminare all’altezza della galleria Appia e l’ha portata presso gli uffici di Ponte di Nona. “Dell’ episodio è stato tempestivamente informato il Tribunale per i Minorenni di Roma” racconta Marco Milani, sindacalista del Sulpl. La madre è stata denunciata.

«Ancora una volta sono i caschi bianchi, ormai forza e presenza prevalente nei territori metropolitani – spiega il segretario romano del Sulpl dei vigili urbani, Marco Milani -, a intervenire su fenomeni di sicurezza urbana e fragilità sociali di una Capitale sempre più problematica. Il governo non tardi a varare una legge di riforma della categoria che dovrà essere ben più coraggiosa di quella allo studio. Quanto all’amministrazione capitolina, aumenti gli sforzi per colmare il vuoto in organico di oltre 3mila unità».