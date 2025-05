Premiati i “Giornalisti nell’Erba”, c’è anche una reporter di 6 anni. Premiata una scuola calabrese

- Advertisement -

FRASCATI – Una piccola giornalista di 6 anni interessata alle energie rinnovabili del futuro e adolescenti capaci di dare voce agli elementi della natura. Sono solo alcuni dei premiati dalla Giornata Nazionale dei Giornalisti Nell’Erba che si è svolta a Frascati, in un concorso di giornalismo ambientale che ha visto la partecipazione di ragazze e ragazzi di ogni età, dai 3 ai 29 anni, provenienti da tutta Italia, dall’Umbria alla Sicilia.

“Abbiamo sperimentato e capito come il giornalismo sia un’arma potentissima per arrivare a tantissime persone”, ha detto Alessio, uno dei ragazzi dell’Istituto Fermi di Frascati che si è aggiudicato uno dei premi intitolati alla fondatrice di Giornalisti nell’Erba, Paola Bolaffio, scomparsa recentemente, pioniera del giornalismo ambientale e punto di riferimento per le tante generazioni che hanno partecipato nel tempo a questo progetto di sensibilizzazione unico del suo genere.

I premi

Tantissimi i premi suddivisi in varie categorie, come quello andato alla scuola secondaria di primo grado Melicuccà di Reggio Calabria per aver saputo raccontare il tema del cambiamento climatico dando metaforicamente voce a un lago, unendo poesia e scienza.

Ancora al Liceo Alessi di Perugia che ha analizzato in modo critico il problema idrogeologico del territorio italiano e sottolineare l’urgenza delle politiche territoriali. Fino alla piccola Penelope di appena 6 anni autrice di una video intervista per capire meglio cosa sono e cosa saranno le energie rinnovabili del futuro, o la scuola primaria Falcone di Grottaferrata con un progetto educativo per promuovere la sensibilità ambientale attraverso un gioco mediato da un dado.

Anche molti premi speciali, come quello dedicato alle Bufale che ha visto tra i vincitori ‘il profumo di benzina‘ ideato per farci sentire sempre a casa, anche con la diffusione delle auto elettriche, una storia ironica e divertente scritta dagli studenti dell’istituto Pio La Torre di Palermo, e infine anche i tanti ‘ex bambini’, come Giuseppe Miscena vincitore di un premio nel 2017 e oggi divulgatore scientifico che con Elena Lumini hanno realizzato un toccante articolo sull’eredità lasciata proprio da Giornalisti nell’Erba e delle riflessioni sul sovraccarico delle informazioni: “di ambiente e clima se ne parla tanto, lo sforzo che dobbiamo fare – ha detto Miscena – è non lasciarci attraversare, imparare a saper fermare dentro di noi almeno una parte del messaggio”.