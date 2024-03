Poste: il piano strategico 2024-28. Previste 19mila nuove assunzioni, 2.3 miliardi di utile

ROMA – Via libera dal Cda di Poste al nuovo Piano strategico 2024-28 che prevede un utile netto del 2028 pari a 2,3 miliardi. Il gruppo stima un payout ratio pari ad almeno il 65%, con l’obiettivo di distribuire non meno di 1 euro di dividendo per azione nel 2026 ed almeno 6,5 miliardi di dividendi cumulati inarco piano. L’AD Matteo Del Fante ha illustrato il piano strategico ‘The connecting platform‘ “centrato su un nuovo modello di servizio della rete e sulla trasformazione della logistica.

Per la prima volta l’orizzonte temporale è di 5 anni. Guarda al 2028 puntando a fine piano ad una crescita dell’utile netto a 2,3 miliardi, dei ricavi a 13,5 miliardi, dell’Ebit a 3,2 miliardi anche grazie ad un’attenta razionalizzazione dei costi. Sul fronte dei dividendi prevede un payout ratio pari ad almeno il 65% con l’obiettivo di distribuire non meno di 1 euro per azione nel 2026 e dividendi cumulati per almeno 6,5 miliardi nei 5 anni. 53 nuovi obiettivi Esg.

Poste è la più grande piattaforma phygital in Italia

“Il percorso di trasformazione di Poste Italiane – ha aggiunto Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane – è iniziato nel 2017 con il primo piano strategico e una semplice ambizione: massimizzare il valore per i nostri clienti e diventare la rete di distribuzione più efficace e affidabile d’Italia. Siamo, tuttavia, andati oltre – aggiunge – e ci siamo affermati come la più grande piattaforma phygital in Italia, basandoci sull’integrazione di molteplici punti di contatto e creando un ecosistema omnicanale, nel quale tutte le componenti della piattaforma si completano vicendevolmente. Abbiamo investito sul digitale, sui dati e sui nostri business, mettendo al centro la nostra ampia base clienti. Con questo nuovo piano strategico – sottolinea ancora Del Fante – stiamo rimodellando il nostro business, per cogliere una crescita sostanziale: con il Nuovo Modello di Servizio Commerciale progettato per ottimizzare il valore della nostra piattaforma, e con la trasformazione logistica, che fa evolvere il nostro modello in una rete all’avanguardia, preservando la sostenibilità finanziaria del business della corrispondenza e dei pacchi”.

7.000 uffici trasformati in Hub digitali. Previste 19mila assunzioni

Il piano prevede inoltre che, entro il 2026, circa 7.000 uffici postali nei piccoli comuni saranno trasformati in hub di servizi digitali, per un accesso rapido e facile ai servizi della Pubblica amministrazione. Inoltre, verranno messi a disposizione dei cittadini 250 spazi di co-working. L’obiettivo di Poste è di aumentare la produzione di energia rinnovabile di +40GWh nel periodo 2020-2026, attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici per una superficie totale di 150.000 mq. Si prevedono 19mila assunzioni cumulate in arco piano, più che compensate da 25 mila uscite cumulate, determinate dal naturale trend demografico della forza lavoro.

Nel piano strategico di Poste anche la SuperApp personalizzata

Il nuovo piano strategico 2024-2028 ‘The Connecting Platform’ di Poste taliane punta anche sul lancio di “una nuova SuperApp personalizzata come principale punto di accesso alla piattaforma per tutti i prodotti e servizi” del gruppo. “L’introduzione della SuperApp, con il digital payment wallet al suo centro, e l’evoluzione costante delle nostre proprietà digitali creeranno più valore per i clienti, consentendo loro di scegliere l’esperienza omnicanale preferita e aumentare la nostra redditività”, evidenzia ancora l’a.d. Matteo Del Fante: La nuova SuperApp, sottolinea ancora l’a.d. “è la punta dell’iceberg di questa evoluzione tecnologica, che consente l’integrazione del business e conferma il ruolo di Poste.