Ponte sullo Stretto, Salvini: «sono ottimista, attrarrà cervelli dall’estero in Italia»

CERNOBBIO – Il Ponte sullo Stretto di Messina “è un dovere morale nei confronti di milioni di italiani. Sarà un volano di sviluppo non solo per Sicilia e Calabria. Il ponte sarà un attrattore di cervelli dall’estero in Italia”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Forum Ambrosetti a Cernobbio (Como).

“Metteremo alla prova l’ingegneria, l’architettura e la geologia italiana. Io penso – ha aggiunto Salvini – che l’Italia abbia tutte le possibilità. Il mio è un ottimismo fondato su numeri e dati e sulla convinzione di avere un sistema economico che più di altri si adatta alle crisi”. L’obiettivo, ha ribadito Salvini, “è avviare i cantieri nel luglio del 2024”.