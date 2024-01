Ponte sullo Stretto: è imminente l’approvazione del progetto definitivo

REGGIO CALABRIA – “E’ ormai imminente l’approvazione del progetto definitivo del ponte e il conseguente avvio delle procedure relative agli espropri dei terreni sui quali sorgerà il ponte sullo Stretto e le opere annesse. Il nostro obiettivo è molto impegnativo, difficile, ma resta quello di avviare i primi lavori di realizzazione nell’estate 2024″.

Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società “Stretto di Messina”, a margine del convegno organizzato dall’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e dall’Ordine provinciale degli Ingegneri sul tema “Palermo-Helsinki: il corridoio con il ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d’Europa”.

“Il progetto è importante, complesso – ha aggiunto Ciucci – perché non prevede soltanto l’attraversamento dello Stretto, e già questo basterebbe, ma prevede la costruzione di nuovi 40 chilometri di tracciato stradale, autostradale e ferroviario, per la maggior parte, più del 90%, in galleria. Di cantieri ce ne saranno più di uno. Approveremo, con la relazione del progettista, e quindi l’aggiornamento del progetto, le operazioni preliminari in modo da essere pronto per l’avvio della fase operativa riguardante gli espropri”.

Ciucci: “resto ottimista, avvieremo i lavori entro l’estate 2024”

“Ero ottimista ieri, e resto ottimista oggi – ha sostenuto l’ad della “Stretto di Messina” – e al convengo di oggi ho registrato una convergenza di valutazioni, tutte positive, su quest’opera. Non tanto come grande opera infrastrutturale, grande progetto tecnico, ma come elemento di sviluppo, per le ricadute che può determinare, con il cambiamento del sistema e delle modalità di sviluppo di quest’area. Ho sentito con molto piacere le considerazioni del presidente calabrese Roberto Occhiuto, che sotto questo aspetto è stato particolarmente incisivo e propositivo. Esco da questo incontro con rinnovato ottimismo”. “Abbiamo fatto molto – ha detto ancora Ciucci – in questi pochi mesi di ripartenza del progetto, ma dobbiamo fare ancora tantissime cose e dobbiamo vincere questo impegno e questa scommessa, di avviare entro l’estate 2024 i primi lavori del ponte. Quella è la vera scommessa, l’obiettivo a cui stiamo lavorando”.