Poliziotta uccisa a colpi di pistola nell’androne di un palazzo. L’omicida si è suicidato

ROMA – Una poliziotta, Paola Montanari, è stata uccisa da colpi di arma da fuoco a Roma. L’omicidio è avvenuto in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio alla periferia della capitale. Alcuni passanti hanno sentito distintamente alcuni colpo di arma da fuoco. La donna, che prestava servizio a Montecitorio è stata trovata nell’androne di un palazzo. Il delitto è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina.

L’aggressore è fuggito in auto ed è stato ritrovato poco dopo, senza vita, in via Nino Tamassia dopo essersi suicidato sparandosi un colpo di pistola probabilmente con la stessa arma usata per uccidere la donna. L’agente non era in servizio e non si esclude la pista del femminicidio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia allertati da alcune persone che avevano sentito colpi di arma da fuoco.