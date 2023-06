Politica in lutto per Berlusconi. Stop dei lavori di Camera e Senato

ROMA – Lutto per la morte di Berlusconi. La politica si ferma in occasione in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi con un parziale rallentamento nei giorni di martedì e di stop mercoledì. Oggi e domani sono stati cancellati lavori delle commissioni, che invece riprenderanno giovedì 15 sia alla Camera sia al Senato, come spiegano i rispettivi siti internet appena aggiornati.

La commemorazione pubblica è prevista per martedì prossimo al Senato alle 15. Successivamente l’ex presidente del consiglio sarà commemorato anche alla Camera dei deputati ma per il momento non si conosce la data.

Giornata di lutto nazionale per i funerali di Stato del Cavaliere in programma domani alle 15 al Duomo di Milano.