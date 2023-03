Pestaggi e furti: finisce in manette un 30enne calabrese

REGGIO EMMILIA – Dal brutale pestaggio in Piazzale Europa a Reggio Emilia ai furti di borse all’interno di una discoteca di Riccione passando per altre due furti commessi nel capoluogo reggiano e la trasgressione al divieto di ritorno in un comune della provincia di Reggio Emilia.

L’uomo, un 30enne nato a Reggio Calabria e residente a Gualtieri è stato raggiunto da un provvedimento di cumulo pene concorrenti eseguito dai carabinieri della stazione di Gualtieri che l’hanno arrestato per una serie di reati commessi tra il 2010 (anche quando era minorenne) e il 2013 tra le province di Reggio Emilia e Riccione. Reati per i quali ha riportato condanne per complessivi 1 anno, 2 mesi e 27 giorni di reclusione nonché 15.560 euro di multa. L’arresto è scattato ieri quando i carabinieri di Gualtieri si sono recati presso l’abitazione del 30enne dando esecuzione all’ordine di carcerazione.