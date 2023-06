Per ore cercano un bimbo di 4 anni scomparso. Dormiva nel portabagagli dell’auto

TRAPANI – Sono state ore di ansia e di paura la scorsa notte a Trapani, per un bimbo di quattro anni scomparso. Del piccolo non si avevano più notizie ed è stato cercato per ore da familiari, amici e carabinieri della compagnia di Trapani.

Le ricerche sono iniziate alle 22.30 a Xitta, dove il piccolo giocava davanti a casa, da solo. Soltanto all’una è arrivata la buona notizia con il piccolo ritrovato in ottime condizioni. Dormiva nel portabagagli dell’auto della zia, parcheggiata nei pressi dell’abitazione