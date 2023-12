Pensioni, torna la pace contributiva nel 2024: a chi spetta e come funziona

ROMA – Torna il prossimo anno la pace contributiva. Re-inserita nella legge di Bilancio 2024, è una misura che era nata per la prima volta nel 2019 e si era conclusa nel 2021. È utile a chi ha periodi di “buco” contributivo e può andare insieme al riscatto della laurea. La possibilità non è però offerta a tutti i lavoratori, ma solo a coloro che ricadono nel sistema contributivo puro, cioè coloro che hanno contributi versati solo a partire dal 1° gennaio 1996. Sono invece esclusi i lavoratori che ricadono nel sistema misto e in quello retributivo. Questa misura può essere utile anche per chi, semplicemente, vuole aumentare il proprio montante contributivo e quindi aumentare la propria pensione

Quando si può richiedere

La pace contributiva può essere richiesta per i periodi che non hanno copertura contributiva (nemmeno figurativa) successivi al 1995. Si possono riscattare fino a 5 anni di contribuzione per renderli utili alla pensione. I periodi riscattabili non devono essere per forza continuativi. Ma come si calcola il costo della pace contributiva? Il calcolo è molto semplice: si applica l’aliquota contributiva di finanziamento vigente nella gestione previdenziale in cui opera il riscatto, alla data di presentazione della domanda, all’imponibile dell’ultimo anno. In pratica si moltiplica l’imponibile degli ultimi 12 mesi per l’aliquota contributiva, e poi per il numero di anni da riscattare. Si può rateizzare al massimo in 10 anni (120 rate mensili) senza interessi. La cifra versata dà diritto alla detrazione fiscale del 50%, ammortizzabile in 5 anni con rate di pari importo

A chi spetta

Possono accedere alla pace contributiva gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria; al Fpld (fondo pensione lavoratori dipendenti); alla gestione speciale Commercianti; al fondo speciale della previdenza degli artigiani; al fondo speciale dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli professionali, dei coloni e dei mezzadri; ai fondi esonerativi dell’Ago e alle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, come l’Inpdap e l’Enpals, oltre che alla gestione separata.