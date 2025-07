Paura nei cieli dei Monti Dauni: precipita ultraleggero partito da Sibari, salvo il pilota

- Advertisement -

ACCADIA (FG) – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri nei cieli dei Monti Dauni, dove un aereo ultraleggero è precipitato nelle campagne di Accadia, in provincia di Foggia. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:00, in località Crispignano, a un’altitudine di circa 1050 metri. Il velivolo era partito da Sibari, in provincia di Cosenza ed era diretto a Benevento, ma avrebbe incontrato serie difficoltà in volo, probabilmente a causa di un guasto al motore aggravato dalle cattive condizioni meteo.

Secondo una prima ricostruzione, il pilota – unico occupante dell’ultraleggero – ha perso il controllo del mezzo che ha finito per impattare violentemente contro la fitta vegetazione. In un gesto che si è rivelato decisivo, l’uomo si è lanciato con il paracadute, riuscendo ad atterrare tra i boschi circostanti con solo lievi escoriazioni. È stato lo stesso pilota a lanciare l’allarme, consentendo ai soccorsi di attivarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, la polizia locale di Accadia e un elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento del ferito in ospedale per accertamenti. Il boato provocato dallo schianto è stato avvertito distintamente dagli abitanti di Accadia e dei comuni limitrofi, generando comprensibile allarme.

Immediata la risposta delle autorità locali: il sindaco di Accadia, Agostino De Paolis, ha attivato il Centro Operativo Comunale per seguire da vicino l’evolversi della situazione. Il velivolo è stato posto sotto sequestro e le indagini sono ora in corso per chiarire con precisione le cause dell’incidente.