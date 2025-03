Paura a Roma, crolla palazzina di 3 piani dopo un’esplosione. Si cercano persone all’interno

- Advertisement -

ROMA – Una forte esplosione, forse provocata da una fuga di gas, poi il crollo di una palazzina di tre piani collassata intorno alle 8.30 in via Vitellia nel quartiere Gianicolense. A Roma squadre dei vigili del fuoco stanno operando nella zona di Monteverde dove l’edificio è crollato distruggendo anche diverse auto parcheggiate. Al momento sarebbe stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco un uomo di nazionalità straniera che è stato poi trasportato in ospedale. Sul posto ci sono anche carabinieri e polizia. A crollare sono stati il primo e il secondo piano.

Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, poco prima del crollo si è sentito un grosso boato «sembrava una bomba ed hanno tremato tutte le finestre», e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas. La zona è stata transennata mentre i vigili del fuoco continuano le ricerche all’interno dell’edificio con molta cautela per evitare ulteriori crolli, per assicurarsi che non siano rimaste coinvolte ulteriore persone.