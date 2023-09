Patente a punti per le imprese contro gli infortuni sul lavoro: la proposta del Governo

ROMA – “Prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, in materia di sicurezza sul lavoro, in cui si rimarca la necessità di qualificare le imprese rispetto all’ottemperanza delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione, indicando la via dell’ introduzione di una patente a punti per tutte le imprese. Si tratta di proposte fortemente condivise dalla Cisal nel confronto con il ministro sia in occasione del congresso confederale, sia ai tavoli istituzionali tenuti di recente con le parti sociali”.

Così il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, che, nel riservarsi di esprimere un giudizio compiuto nel momento in cui si avrà modo di conoscere nel dettaglio le misure oggi annunciate, aggiunge che “il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori implica un precorso non privo di difficoltà per il quale tutti i soggetti coinvolti devono impegnarsi al massimo, ognuno per la sua parte. La Cisal – ha concluso – da sempre ha scelto di farlo impegnandosi nella ricerca di proposte operative tese sia ad un incremento della cultura della prevenzione, sia ad inasprimento mirato delle sanzioni”.