Pasqua e pasquetta, MiC apre i luoghi della cultura statali durante le festività

ROMA – Le festività pasquali rappresentano non solo un momento di riflessione e convivialità, ma anche un’occasione preziosa per riscoprire il patrimonio culturale italiano. Durante il periodo di Pasqua, molti musei, siti archeologici, palazzi storici e altri luoghi della cultura restano eccezionalmente aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di trascorrere il tempo libero all’insegna dell’arte e della bellezza. In tutta Italia, dai grandi musei delle città d’arte ai piccoli gioielli nascosti nei borghi, numerose istituzioni culturali organizzano aperture straordinarie, mostre temporanee e visite guidate speciali.

Il Ministero della Cultura pertanto, ha deciso di aprire nei giorni delle festività pasquali i musei, le gallerie, le aree e i parchi archeologici statali, per consentire a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche e culturali italiane. Di seguito le strutture che saranno aperte in Calabria:

PASQUA (20 Aprile)

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium – Borgia (CZ)

Museo archeologico lametino – Lamezia Terme (CZ)

Museo archeologico nazionale di Amendolara (CS)

Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (CS)

Museo archeologico nazionale della Sibaritide – Cassano all’Ionio (CS)

Galleria nazionale di Cosenza

Museo archeologico nazionale di Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna – Crotone (KR)

Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Le Castella – Isola di Capo Rizzuto (KR)

Museo e Parco archeologico di Bova Marina – Bova Marina (RC)

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (RC)

Museo archeologico di Metauros – Gioia Tauro (RC)

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri – Locri (RC)

Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulonia – Monasterace (RC)

La Cattolica di Stilo – Stilo (RC)

Museo nazionale di Mileto – Mileto (VV)

Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia (VV)

PASQUETTA (21 Aprile)

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium – Borgia (CZ)

Museo archeologico lametino – Lamezia Terme (CZ)

Museo archeologico nazionale di Amendolara – Amendolara (CS)

Parco archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (CS)

Museo archeologico nazionale della Sibaritide – Cassano all’Ionio (CS)

Galleria nazionale di Cosenza – Cosenza

Museo archeologico nazionale di Crotone – Crotone (KR)

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna – Crotone (KR)

Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Le Castella – Isola di Capo Rizzuto (KR)

Museo e Parco archeologico di Bova Marina – Bova Marina (RC)

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (RC)

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri – Locri (RC)

Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulonia – Monasterace (RC)

Museo e Parco archeologico di Medma – Rosarno (RC)

La Cattolica di Stilo – Stilo (RC)

Museo nazionale di Mileto – Mileto (VV)

Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia (VV)