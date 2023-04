Parà cosentino morto a Orentano: anche il Ministro Crosetto al Capar per l’ultimo saluto

PISA – Centinaia di persone, tra militari in rappresentanza di tutti i reggimenti della Folgore e paracadutisti in congedo, hanno gremito la piazza d’armi della caserma “Gamerra” di Pisa, sede del centro di addestramento dei paracadutisti, per l’ultimo saluto a Gianluca Spina, il sottufficiale di 49 anni del 186/o reggimento, di stanza a Siena, morto la scorsa settimana durante un’esercitazione. Alla cerimonia, rivela il sito congedatifolgore.com che pubblica alcune fotografie, erano presenti anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il sindaco di Pisa, Michele Conti. La salma del paracadutista subito dopo la cerimonia è partita alla volta di Belsito (Cosenza) dove domani sarà allestita la camera ardente in vista del funerale in programma sabato alle 11.

