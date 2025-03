Papa Francesco si affaccia dal balcone del Gemelli e benedice gli oltre 3mila fedeli

- Advertisement -

ROMA – Poche parole per salutare gli oltre 3mila fedeli arrivati nel piazzale del Policlinico Gemelli di Roma. Intorno alle 12:00 Papa Francesco si è affacciato dal balcone della sua stanza di degenza. Il gesto del pollice in su, un saluto e un sorriso accennato per il pontefice dalla “cattedra della sofferenza” come l’aveva definita Papa Giovanni Paolo II. Poi la benedizione di Bergoglio che con voce flebile ha ringraziato una signora che aveva dei fiori gialli prima di rientrare nella sua stanza.

“In questo lungo tempo di ricovero, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, così come nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati”. Questo il testo del Papa dell’Angelus preparato per questa domenica e diffuso in forma scritta, come è avvenuto nelle altre cinque domeniche del ricovero. “Questa pazienza fiduciosa, ancorata all’amore di Dio che non viene meno, è davvero necessaria alla nostra vita, soprattutto per affrontare le situazioni più difficili e dolorose”.