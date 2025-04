Papa Francesco: Andrea Monda «lascia un vuoto enorme, un’eredità gigantesca per la Chiesa»

ROMA – A due giorni dalla celebrazione dei funerali di Papa Francesco, sono ancora numerose, e non potrebbe essere diversamente, le considerazioni sul suo pontificato, di com’è stato, cosa ha rappresentato e l’eredità che ha lasciato alla Chiesa Cattolica e non solo. Francesco, è stato riconosciuto il Papa degli ultimi, degli emarginati, venuto di confini del mondo.

E’ stato definito un Papa straordinario, delle prime volte di una Chiesa che ha saputo spalancare le porte ed uscire per andare verso gli uomini, verso gli ultimi ed i bisognosi. Tra questi, non poteva mancare la considerazione del direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda che in una intervista in esclusiva ha rilasciato a Quicosenza. Il direttore dell’Osservatore Romano, ha evidenziato come “Papa Francesco abbia lasciato un vuoto enorme, un’eredità gigantesca per la Chiesa”.