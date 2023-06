Ottima performance in Formula 4 per Ermanno Quintieri il giovane pilota cosentino

COSENZA – È stata una settimana intensa per Ermanno Quintieri, giovane pilota cosentino impegnato nell’esordio assoluto in Formula 4 sul Cremona Circuit, impianto lombardo intitolato alla memoria di Angelo Bergamonti, a bordo della monoposto della scuderia FG Racing. Nel primo test assoluto, lo scorso 27 giugno, il 15enne ha ben impressionato. Un altro tassello in un percorso di crescita costante in previsione di un prossimo debutto nel Campionato Italiano di Formula 4. I chilometri macinati sull’asfalto lombardo hanno confermato i progressi di adattamento di Quintieri, capace di ottenere buone performance sia dal punto di vista cronometrico e velocistico che sotto il piano della pulizia di guida.

La pista principale del Cremona Circuit ha una lunghezza di oltre 3 km e presenta un rettilineo di quasi un km: una rarità nelle altre strutture presenti in Italia. Il tracciato è caratterizzato da curve veloci che consentono anche il raggiungimento di alte velocità e garantiscono al massimo le prestazioni motoristiche, aerodinamiche, di frenata e telaistiche dei veicoli. Giro dopo giro, il feeling con la monoposto è cresciuto con il pilota che ora continuerà il suo percorso di crescita a bordo dei kart.

Prima del test a Cremona, Ermanno Quintieri ha partecipato alla due giorni di gare, il 23 e 24 giugno 2023, sul circuito di Franciacorta nella X30 Senior. Si tratta di un test pre europeo con 80 piloti iscritti nella categoria X30. Il pilota ha conquistato la seconda posizione nelle prove libere ufficiali, ottenendo buone prestazioni con tempi da primo della classe sia nelle manches intermedie che nella gara finale dove si è classificato decimo partendo dal 23esimo posto in griglia.