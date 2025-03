Operazione “Ten” contro la ‘ndrangheta a Reggio Emilia, cinque misure cautelari

- Advertisement -

REGGIO EMILIA – E’ scattata alle prime ore di oggi, l’operazione ribattezzata Ten, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Bologna e Crotone, unitamente a militari della Guardia di Finanza reggiana. In corso d’esecuzione 19 perquisizioni nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Crotone, nel cui contesto sono state eseguite 5 misure cautelari personali in carcere per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e altro.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 in Questura a Reggio Emilia, alla presenza del Questore, del Procuratore della Repubblica di Bologna facente funzioni Dott. Francesco Caleca, del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Beatrice Ronchi e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.