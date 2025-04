Operazione “El Rais”: blitz contro l’immigrazione clandestina, anche in provincia di Cosenza

CATANZARO – Operazione alle prime ore di oggi della Polizia di Stato che ha smantellato un’organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, operante in Turchia e in Italia. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Cosenza, Catania e Catanzaro ma anche in Albania, Germania, Oman e Turchia.

Sono 15 le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità egiziana gravemente indiziati di far parte di un’organizzazione operante in ambito internazionale, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata dalla circostanza di operare in ambito internazionale.

Un risultato investigativo frutto di un’indagine della Dda di Catania e condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra mobile di Siracusa, in sinergia con l’Agenzia Europol, Eurojust, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e l’Unità Human Trafficking and smuggling of migrants di Interpol.