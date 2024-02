Operaio straniero compra un Gratta e Vinci da 3 euro e vince 200mila euro. «Vi sarò per sempre riconoscente»

RIMINI – Arriva da Rimini una bella storia con un Gratta e Vinci ed un colpo di fortuna che ha cambiato la vita ad un operaio straniero. Siamo a Rimini sulla bellissima riviera romagnola. Qui l’operaio, un 40enne di origini straniere ma residente a Rimini da tanti anni, tutti i giorni passa dalla tabaccheria Eldorado in Via dei Martiri nella frazione Rivazzurra. Ha deciso di acquistato un Gratta e Vinci da 3 euro della Serie “Super 7 e mezzo”. Dopo aver grattato i numeri ha gridato la sua gioia anche incredulo «ho vinto, ho vinto!».

La gioia dei proprietari «aveva bisogno di quei soldi»

Dopo aver controllato il tagliando la bellissima sorpresa: si è aggiudicato la vincita massima per quel tagliando, ovvero 200mila euro. Dopo tutte le verifiche del caso, l’uomo ha chiesto ai titolari della tabaccheria per come fare a ritirare la vincita. Felicissimo anche il tabaccaio, il signor Pierpaolo Gnoli: “Si tratta di un nostro cliente abituale che aveva bisogno di questi soldi. Viene spesso da noi e ha detto che ci sarà riconoscente”, le sue parole. Adesso l’operaio dovrà incassare la vincita e il signor Pierpaolo ha già offerto il suo aiuto: “L’iter burocratico non è semplice, siamo pronti ad aiutarlo”.

Gratta e vinci, come funziona il Super 7 e mezzo

Il Super Sette e Mezzo è un gratta e Vinci ha un costo da 3 euro. Sul biglietto sono presenti tre giocate, indicate rispettivamente dalla scritta “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2” e “GIOCATA 3”. Si devono scoprire le carte del “BANCO” e, per ogni giocata, “LE TUE CARTE”. Per ciascuna giocata, se il punteggio de “LE TUE CARTE” supera il punteggio delle carte del “BANCO”, e non è superiore a 7 ½, si vince l’importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO”.

Si devono, poi, scoprire le “CARTE BONUS”: per ciascuna carta delle “CARTE BONUS” che risulti uguale a una di quelle presenti tra “LE TUE CARTE” si vince l’importo rinvenuto sotto la scritta “PREMIO BONUS” ad essa corrispondente (Es. se tra le “CARTE BONUS” si trova la carta “Sei di Quadri”, in corrispondenza della quale si rinviene un “PREMIO BONUS” di Euro 100,00, e la carta “Sei di Quadri” è presente in una delle tre giocate, si vince un premio di importo pari ad euro 100,00). Per la determinazione del punteggio delle carte l’Asso vale un punto, il Re, la Regina ed il Fante valgono mezzo punto.