Oggetti volanti non identificati: sul web spopolano i filmati di avvistamenti

ROMA – Stanno letteralmente spopolando sulla rete web e non solo, gli 8 avvistamenti ufo pubblicati dal CUFOM, alias Centro Ufologico Mediterraneo, che sono di grande valore da un punto di vista della ricerca sugli Uap (fenomeni aerei non identificati). Di essi se ne parlerà, per la loro importanza, nei prossimi convegni del CUFOM in programma domenica 7 aprile a Rho e sabato 20 aprile a Falconara, con ingresso gratuito.

Uno degli avvistamenti, in particolare, riguarda il famoso ‘ufo tic tac’, filmato da un aereo in volo da Bucarest a Roma, che, volando di fianco ad un aereo, decisamente troppo vicino, ha particolarmente spaventato i testimoni che lo hanno visto. La stima è che l’oggetto volante non identificato, grigiastro, fosse lungo una decina di metri o forse un po’ di più.

Altri avvistamenti

Sono avvenuti in Sicilia, precisamente ad Agrigento e Messina: nel primo caso, un sub ha involontariamente ripreso in video una misteriosa sfera volante che sfrecciava nel cielo alle sue spalle. Invece, a Messina è accaduto qualcosa che è, a dir poco, sconcertante: due testimoni, hanno visto una sorta di gigantesca pinna semitrasparente fuoriuscire dall’acqua, fare il giro della madonnina ivi presente, infine rientrando in acqua smaterializzandosi sotto gli occhi stupiti delle due persone.

A Matera – spiegano dal centro ufologico – un uomo ha filmato diversi oggetti bianchi alcuni dei quali sembravano in una formazione ordinata, ma il caso presenta molti dubbi sul fatto che potessero essere dei palloni. In Campania, si sono succeduti tre avvistamenti. Il primo a Calvi, in provincia di Benevento, dove sono state filmate due grandi sfere bianche sospese in cielo. A Marano di Napoli, in provincia di Napoli, è stato girato un video che ha ripreso una serie di sfere luminose allineate che volavano in modo simile al movimento di un serpente, volando alternativamente verso l’alto e verso il basso.

Infine, sull’autostrada A30, all’altezza di Pomigliano d’Arco, nel napoletano, due testimoni, con il loro cellulare, hanno ripreso i movimenti di un misterioso oggetto volante non identificato con tre luci biancastre ai vertici. Il Presidente del CUFOM Angelo Carannante, non ha escluso che con il procedere delle indagini, per qualcuno degli avvistamenti, possa essere trovata una spiegazione.

Sul sito www.centroufologicomediterraneo.it, sono postati ricchi reportage sugli ennesimi ufo files pubblicati dagli instancabili ricercatori del Centro Ufologico Mediterraneo.