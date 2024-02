Nuova vincita record al Gratta e Vinci: 2 milioni di euro in un bar a Caivano. Potrebbero esserci più vincitori

CAIVANO (NA) – Nuova vincita record al Gratta e Vinci. La dea bendata è arrivata a Caivano, nel napoletano, dove è stata centrata una vincita da 2 milioni di euro. Il biglietto fortunato, dal costo di 20 euro, è stato acquistato presso il Bar Tabacchi K2 ubicato nel centralissimo Corso Umberto.

Nuova vincita record al Gratta e Vinci: forse più vincitori

La notizia ha fatto velocemente il giro del comune, che fa parte della città metropolitana di Napoli. Il Bar dove è stato acquistato il tagliando ha poi esporto un grande striscione con la notizia della vincita record. Si tratta di un bar affollatissimo dove si fermano anche molte persone di passaggio. Da ieri è iniziata la caccia al vincitore anche se è difficile stabilire chi possa essere il fortunato. Ma secondo alcune voci, non è nemmeno detto che sia una sola persona. Potrebbe, infatti, trattarsi di più persone che avrebbero comprato in società diversi biglietti per poi dividere la vincita.

Da diverse settimane non veniva centrata una vincita milionaria al Gratta e vinci. L’ultima aveva premiato un fortunato viaggiatore che aveva acquistato il tagliando all’interno della stazione dei treni a Termini di Roma. La vincita è stata realizzata grazie al Gratta e Vinci New Turista per sempre che dal costo di 5 euro prevede, come vincita massima, quasi 2 milioni di euro sotto forma di vitalizio. La vincita prevede infatti queste modalità di incasso: 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. Il tutto per un totale di 1.936.849 euro.