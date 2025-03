Non è vero ma ci credo: caos, disguidi e mente confusa. La causa? “Mercurio retrogrado”

- Advertisement -

COSENZA – Vi capita in questi giorni di avvertire nella testa un senso di confusione? E magari di sentire questo o quel conoscente che vi racconta di essere incappato in un fastidioso contrattempo, in un diverbio con qualcuno, peggio, in un incidente in macchina? Avvertite attorno a voi un disordine generale? Ecco, non è la primavera. Non è l’aria un po’ fredda un po’ afosa di marzo. Per gli astrologi non ci sono dubbi: la “colpa” è di mercurio retrogrado.

Il “pianeta ingannatore”

Dal 15 del mese e fino al 7 aprile si raccomanda massima attenzione, che non lo prescrive il medico ma lo dicono gli astrologi. Il nome del pianeta con cui gli alchimisti mettevano in relazione il metallo, ha ispirato il nome dell’elemento chimico mercurio. Termine preso dal corpo celeste ed a sua volta derivante dal termine mercante, legato quindi ai soldi, al commercio. In questo 2025 che promette grandi cambiamenti, le retrogradazioni del cosiddetto “pianeta ingannatore” saranno tre, e la prima è appena iniziata nel segno dell’ariete, per proseguire appunto dal 29 marzo in quello dei pesci, fino al 7 aprile, per essere di nuovo retrogrado dal 18 luglio all’11 agosto, in leone, e dal 9 al 29 novembre, prima in sagittario e poi, dal 18 novembre, in scorpione. Senza entrare troppo negli aspetti tecnici, in fondo – alla fine – nessun pianeta, neanche Mercurio, è mai veramente retrogrado in quanto si tratta di questione di prospettiva, da dove si osservano i pianeti. La retrogradazione è solo apparente, la sua traiettoria è rallentata e di conseguenza si crea l’illusione ottica che il pianeta si stia “muovendo all’indietro”.

Mercurio è retrogrado cosa significa?

Cosa significa tradotto all’influenza che gli astri, con il loro moto, hanno nella vita reale? Quando Mercurio è retrogrado, si potrebbe verificare un ascendente negativo. La retrogradazione di Mercurio è infatti associata a problemi di comunicazione contrattempi durante gli spostamenti, mancanza di lucidità e confusione. Insomma: “non è vero, ma ci credo”. Se si perdono file sui dispositivi elettronici, se la stampante non funziona, se la batteria dell’auto è scarica, in questo periodo si sa con chi prendersela: con lui, con Mercurio, il pianeta che gira male. Naturalmente gli astrologici dispensano rimedi e inducono sempre a vedere il lato positivo delle cose: occorre dedicarsi alla meditazione, raccogliersi in se stessi, essere gentili, rivedere le priorità, riorganizzare i progetti, fluire e lasciare andare i pesi. Come sempre del resto, con Mercurio retrogrado o meno: si fa così e di certo non si sbaglia.