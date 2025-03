Neonata trasportata in Italia illegalmente dentro una busta della spesa. Arrestate due coppie

- Advertisement -

TORINO – Due coniugi di nazionalità marocchina sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra mobile di Torino con l’accusa di aver portato illegalmente in Italia dal Marocco una neonata, nata presumibilmente ad agosto scorso, per essere venduta.

Le indagini hanno accertato che la piccola è arrivata nel nostro Paese a ottobre, portata in una busta della spesa, in maniera clandestina, su una nave partita da Tangeri, Marocco.

Il viaggio, particolarmente lungo, aveva creato degli scompensi alla piccola, tant’è che, una volta arrivata a Torino, era stata portata dalla donna all’ospedale per essere visitata.

L’operazione, coordinata dalla procura della Repubblica di Torino, ha permesso anche l‘arresto in flagranza di reato di altri due connazionali della coppia per favoreggiamento. La neonata, di cui si stanno cercando di identificare i genitori biologici, sarebbe stata ceduta dalla madre all’indagata per essere trasportata in Italia e venduta verosimilmente a una terza famiglia.

Dopo l’arrivo in Italia, la coppia ha trovato due connazionali disposti a prendersi cura temporaneamente della bambina. Le indagini hanno rivelato che la coppia era alla ricerca di qualcuno disposto a prendersi cura della bambina in cambio di denaro o, in alternativa, a portarla all’estero per evitare che venisse trovata. Al termine delle ricerche i poliziotti della questura Torino e quelli della sezione di polizia giudiziaria della Procura il 12 marzo hanno individuato l’abitazione dove la neonata era temporaneamente ospitata. La piccola, in buone condizioni di salute, è stata portata in ospedale per accertamenti e poi affidata a una famiglia.