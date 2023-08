Natalità, il governo studia aiuti per nuclei familiari con 3 figli

Si stanno inoltre valutando il quoziente familiare e sgravi alle aziende che assumono mamme. La centralità del tema è ribadita dal palco del Meeting di Cl a Rimini anche dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella: “In Italia siamo quasi all’anno zero per le politiche per la natalità, la famiglia e le pari opportunità. Dobbiamo sapere che la questione del calo demografico non investe solo l’Ue ma ormai tutto il mondo. C’è un clima generale antinatalista”.”Possiamo essere l’avanguardia di una inversione ad U”, conclude la ministra. “Noi vogliamo che le donne possano avere i figli e lo spritz. Vogliamo che avere figli sia una gioia in più, una felicità in più”, ha aggiunto Roccella, annunciando che nella prossima Manovra proporrà “contributi per il secondo figlio”