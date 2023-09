Musumeci, sul cambiamento climatico: «La politica sia pragmatica»

ROMA – “La politica non deve iscriversi a questo o a quel partito delle interpretazioni scientifiche, ma avere un approccio pragmatico. Un tempo in un paese cadevano 200 mm di pioggia all’anno e si predisponeva una rete di tombini. Oggi nello stesso luogo 200 mm di pioggia possono cadere in una notte soltanto e quella rete di tombini si rivela assolutamente inadeguata. Allora si deve realizzare che la piovosità è cambiata e agire di conseguenza. Di fronte alle differenti visioni della scienza su fenomeni come il cambiamento climatico, la politica deve coltivare il dono del dubbio, ma dopo 24 ore deve essere in grado di decidere”.

Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, durante un suo intervento a Soveria Mannelli, nel corso di un dibattito nell’ambito del festival “Sciabaca. Viaggi e culture mediterranei”, promosso dalla casa editrice

Rubbettino.